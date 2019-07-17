韩遭强征劳工将申请变卖三菱重工资产 以强制执行赔偿

韩国遭强征劳工的律师团16日说，日本殖民时期遭强征劳工案的原告不久将向法院递交申请，要求变卖日本三菱重工业公司在韩国遭扣押的资产，以强制执行赔偿。

日本经济产业大臣世耕弘成同一天说，日方决定对出口韩国的半导体工业材料加强管控出于“确保国家安全”目的。他否认日方因不满韩方法院裁决日企赔偿遭强征韩国劳工而出台管制措施。

【申请变卖资产】

韩国遭强征劳工的律师团16日在一份声明中说，与三菱重工磋商赔偿裁决的最后期限是本月15日，但这家日企当天没有“予以任何回应或采取任何举动”。

律师团说，许多遭强征劳工年逾九旬，不能等待“法定程序拖延”。律师团将在今后数天内向法院递交申请，要求变卖韩方扣押的三菱重工资产。

韩国大法院、即最高法院去年11月对三菱重工第二次世界大战期间强征劳工案作出裁决，判处三菱重工赔偿韩国受害者。

现阶段，三菱重工的两项商标权和6项专利遭韩方扣押，价值大约8亿韩元（约合467.2万元人民币）。三菱重工将无法出售、转移或处置上述资产。

在日方企业强征劳工诉讼中，三菱重工不是第一家遭韩方扣押资产的日企。新日本制铁公司在与韩国浦项制铁公司所设合资企业中所持部分股份遭韩方扣押。另外，那智不二越公司所持价值大约7.65亿韩元（446.8万元人民币）股份同样遭扣押。

【日方辩解回应】

日本经济产业大臣世耕弘成16日为日本管制对韩出口的半导体工业材料作辩解。

世耕弘成告诉媒体记者，日本“从一开始就说明，日方正在审核出口管控（规定）”，目标是确保“国家安全”。

世耕弘成否认出口管控举措是日方回击强征劳工诉讼的手段。

针对韩国劳工状告日企索赔案，日本政府一直坚称，两国1965年签订《日韩请求权协定》、继而恢复邦交正常化，类似索赔问题“已经解决”。

世耕弘成指认韩国总统文在寅15日针对日方出口管控举措的言论“不准确”。

文在寅15日在总统府青瓦台出席会议，说日方出口管制手段“破坏韩日之间持续超过半个世纪的经济合作框架”，警告这类举措会让日本经济损失更大。他同时驳斥日方有关韩方将进口产品秘密转运朝鲜的说法。

另外，围绕日韩先前就贸易摩擦举行的事务级对话，世耕弘成就韩方发表“不实言论”表达“遗憾”，称这会损害两国今后的“信任关系”。

日本和韩国12日在日本首都东京举行事务级对话，就会议性质、韩方代表是否要求日方撤销出口管制等各执一词。日方声称会议是日方向韩方作出解释，韩方官员则描述会议是“磋商”。

日本经济产业省本月1日宣布，从4日开始，向韩方出口三种半导体产业原材料以前，日本企业必须向日本政府申请批准。另外，日本政府着手将韩国从国家安全方面对日友好的“白色国家”清单中删除，意味着取消韩方进口日方产品所获“优待”。（王逸君）（新华社专特稿）

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