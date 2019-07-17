巴西矿业巨头拟为溃坝赔上亿美元 面临多项调查

巴西矿业巨头淡水河谷公司15日说，打算向今年1月尾矿库溃坝波及的员工支付合计4亿雷亚尔（约合1.07亿美元）赔偿金。

淡水河谷公司在一份声明中说，协议涉及针对“精神和物质损失”的个人赔偿，包括在一定时期内确保员工稳定就业并提供其他福利。

巴西东南部米纳斯吉拉斯州法院9日裁定，淡水河谷应承担溃坝所致全部损失，但没有设定赔付金额，原因是损失所涉甚广、“难以量化”。淡水河谷再次承诺“合理、迅速赔偿（溃坝事件）对家庭、社区基础设施和环境造成的损失”。

法院维持冻结淡水河谷名下110亿雷亚尔（28.9亿美元）资产。

淡水河谷今年5月宣布减记24.2亿美元资产，以赔偿遇难者家属，并且预期能就各类溃坝相关损失达成庭外和解。

淡水河谷面临多项溃坝相关刑事和民事调查，预期持续数年。不少检察官先前说，打算起诉这家企业的高级主管，怀疑企业内玩忽职守的风气酿成溃坝。

淡水河谷在米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市附近的一座尾矿库1月25日溃坝，造成至少240人遇难。溃坝后，泥浆顺流而下，摧毁、掩埋大量建筑物。（陈丹）【新华社微特稿】

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