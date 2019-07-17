文在寅称出口管制将使日本“自损” 日拟升级管制

韩国总统文在寅15日要求日本方面撤销对韩国的出口管制，警告这类举措最终会让日本经济损失更多。

日本考虑最早8月出台新举措，进一步限制对韩出口。共同社报道，日韩国内各有重要政治节点临近，考虑国内民意，两国政府难以相向而行，对立可能长期持续。

【威胁后果】

文在寅15日在总统府青瓦台出席会议，说日本4日起限制对韩国出口三种半导体工业原材料“破坏韩日之间依据相互独立关系、持续超过半个世纪的经济合作框架”。

他说，韩日制造业信赖关系破裂将激励韩国企业摆脱对日本原料、零部件和设备的依赖，拓展进口渠道、推进本土技术研发。

“我警告，”文在寅说，“最终，受损失更大的将是日本经济。”

文在寅再次否认日方有关韩方将进口产品秘密转运朝鲜的说法：“那是对我国政府的严重挑衅，我们不仅切实配合国际社会（对朝）出口管控和制裁，并且在制裁框架内尽全力发展南北关系，推动半岛和平。”

韩联社解读，文在寅言辞强硬表明韩国政府不打算向日本政府屈服，同时在国内争取公众支持，以应对日方报复性举措。

韩方认定日方出口管制是为了报复韩国法院判处日本企业赔偿第二次世界大战期间遭日方强征的韩国劳工。就这一议题，文在寅15日暗示，对为赔偿劳工受害者而创建韩日联合基金等选项持开放态度，“我希望日本政府能撤销单方施压，返回（寻求）外交解决方案的舞台”。

【担忧后招】

多名分析师认定，日方现有举措对韩国制造企业的影响不会立即显现。韩国媒体报道，韩国企业现有库存可以支撑3至4个月；韩方担忧日方扩大出口管控，波及其他行业。

韩国外交部多名官员上周访问美国，讨论进口日本产品受限一事。一名不愿公开姓名的韩国外交部官员15日告诉韩联社记者，韩方官员担忧日方追加报复举措，向美方提及三个可能的时间点，分别是本月18日、21日、24日。

日方6月19日向韩方提议，组建全部由第三国成员组成的仲裁委员会，以解决遭强征韩国劳工向日企索赔触发的争端，18日是日方给出的最后期限；21日日本参议院选举；日方打算24日以前就是否将韩国排除在“白色清单”以外截止意见征集。

日本将它认定没有扩散武器风险的国家列入“白色清单”，现有27个。日企向它们出口产品可简化手续，被视为一种优待。韩国2004年加入这一清单。按照日方的说法，限制向韩国出口三种半导体原材料只是解除部分对韩优待。日本政府考虑最早8月中旬将韩国从“白色清单”中删除。

韩联社报道，一旦日方将韩方踢出，超过850种商品对韩出口将受到管制，相关日企每次向韩方出口以前必须向政府申请。

那名外交官告诉韩联社记者：“让我们感到压力的是，那三个重要节点前后，日方可能有新的挑衅。”

【外援难办】

韩国外交部官员上周访美期间与白宫和国务院官员以及美国学者对话。按照那名韩国外交部官员的说法，美方认同局势不应继续恶化，韩日经济争端不应影响三国安全合作，美方说“将重新审视局势，看看能否扮演适当角色”。

那名官员说：“不过，美方官员说，韩国和日本是美国最亲密的盟友，难以选择站在任何一边。”

日韩政府代表12日在日本首都东京举行工作级对话，没有就消除双方摩擦取得进展。会议气氛紧张，双方会后就会议性质等事宜各执一词。

在共同社记者看来，日本即将迎来参议院选举，韩国8月15日将迎来纪念摆脱日本殖民统治的“光复节”。考虑本国民意，两国政府短期内难以“走近”，长期对立恐怕难以避免。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)