约旦与卡塔尔恢复大使级外交关系

据新华社安曼7月16日电 （记者林晓蔚）约旦王宫16日发布声明，正式任命扎伊德·卢齐为约旦新任驻卡塔尔大使，这意味着约卡两国自2017年6月以来降级的外交关系正式恢复为大使级。

据约旦外交部公开资料显示，扎伊德·卢齐在担任这一职务前为约旦外交部秘书长，是该部门的高级官员。

据卡塔尔媒体报道，数日前卡方已任命王室成员谢赫·萨乌德·本·纳赛尔·阿勒萨尼担任卡塔尔驻约旦大使。

2017年6月初，巴林、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及和也门等国宣布与卡塔尔断交，指责卡塔尔支持恐怖主义活动并破坏地区安全局势。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 16 版）

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