首届中爱科技合作联委会会议在都柏林举行

据新华社都柏林7月16日电 （记者张琪）在中国和爱尔兰建交40周年之际，两国政府部门15日在都柏林签署《关于促进科技创新合作的谅解备忘录》，决定在中爱政府间科技合作协议的框架下，建立中爱科技合作联委会（以下称“中爱联委会”）机制，推动两国科技创新合作。

中国科技部部长王志刚与爱尔兰商业、企业和创新部创新与研发国务部长约翰·哈利根当日在都柏林签署备忘录，并共同主持首届中爱联委会会议。

哈利根在致辞中表示，爱中建立政府间科技合作联委会机制并召开首届会议，将对未来两国科技创新合作发挥积极的引导作用，为两国务实、高效的科研合作创造良好的平台和机遇。

与会双方达成共识，将进一步推动在先进材料、信息通信、生命科学、农业等领域的科研创新合作。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 03 版）

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