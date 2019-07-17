首届中爱科技合作联委会会议在都柏林举行

据新华社都柏林7月16日电 （记者张琪）在中国和爱尔兰建交40周年之际，两国政府部门15日在都柏林签署《关于促进科技创新合作的谅解备忘录》，决定在中爱政府间科技合作协议的框架下，建立中爱科技合作联委会（以下称“中爱联委会”）机制，推动两国科技创新合作。
中国科技部部长王志刚与爱尔兰商业、企业和创新部创新与研发国务部长约翰·哈利根当日在都柏林签署备忘录，并共同主持首届中爱联委会会议。
哈利根在致辞中表示，爱中建立政府间科技合作联委会机制并召开首届会议，将对未来两国科技创新合作发挥积极的引导作用，为两国务实、高效的科研合作创造良好的平台和机遇。
与会双方达成共识，将进一步推动在先进材料、信息通信、生命科学、农业等领域的科研创新合作。
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】