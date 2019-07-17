中亚最大规模风电项目在哈萨克斯坦开工

本报努尔苏丹7月16日电 （记者周翰博）15日，由中国电力国际有限公司投资建设的哈萨克斯坦江布尔州扎纳塔斯风电项目正式开工建设，并完成了首台风机的装机工作。

江布尔州副州长卡努尔然·卡伦德罗夫在开工仪式上表示，这一项目是哈中产能合作框架下能源板块的重点项目，也是两国经贸合作水平稳步提升的例证。项目建成后能够满足约100万户居民的用电需求，有效缓解哈南部电力供应压力。未来，哈萨克斯坦将继续积极参与“一带一路”建设，推动两国关系不断向前发展。

中国驻阿拉木图代总领事缪宏波表示，近两年来，中哈产能合作进入高速发展阶段。扎纳塔斯风电项目是哈首个在建100兆瓦以上大型风力发电站，也是中亚地区在建容量最大的风电项目，是两国务实合作的最新成果。

扎纳塔斯风电项目是中哈产能合作清单重点项目之一，总投资额约1.6亿美元。项目规划建设40台2.5兆瓦风电机组，总装机容量100兆瓦，投产后每年可发电3.5亿度。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 03 版）

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