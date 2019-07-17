郭声琨会见朝鲜中央裁判所所长姜润石

新华社北京7月16日电 （记者吴嘉林）中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨16日在京会见朝鲜中央裁判所所长姜润石。

郭声琨指出，习近平总书记前不久成功对朝鲜进行国事访问，同金正恩委员长达成广泛重要共识，开启了中朝友谊崭新篇章。中方愿同朝方共同努力，落实好两党两国最高领导人共识，将新时代中朝关系发展蓝图转化为更多务实成果。希望两国司法机关加强交流与合作，分享法治和司法领域经验做法，为弘扬中朝传统友谊作出积极贡献。

姜润石表示，愿深化司法领域合作，致力于发展两国友好关系。

周强参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 03 版）

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