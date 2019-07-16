阿富汗安全部队打死22名塔利班武装分子

新华社喀布尔7月16日电（记者陈鑫）阿富汗内政部16日说，阿安全部队15日夜间在东部卢格尔省展开反恐行动，打死22名塔利班武装分子，另有一名儿童在行动中死亡。
阿内政部发表声明说，15日夜间，阿富汗国民警察特种作战部队在卢格尔省穆罕默德阿迦地区的一座村庄展开反恐行动，打死22名塔利班武装分子，其中包括4名当地的塔利班头目。
声明说，安全部队在行动中还空袭了当地的塔利班武装据点。塔利班武装分子炮击了村庄里一栋住宅，造成一名儿童死亡、一名妇女受伤。
另据阿富汗黎明电视台报道，当地民众说，15日夜间，有5名平民在交火中丧生，另有11名平民受伤。
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