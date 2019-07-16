也门政府军在荷台达引爆600余枚地雷

新华社科威特城7月16日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府军16日说，政府军当天在红海城市荷台达引爆了600余枚胡塞武装布设的地雷。

也门政府军一位不愿透露姓名的官员告诉新华社记者，政府军排雷专家当天在荷台达成功引爆了胡塞武装之前在市内不同地区布设的地雷和爆炸装置，“胡塞武装把地雷布设在主要道路和居民区周边地带，严重威胁平民的生命安全”。

他说，这批被引爆的地雷和爆炸装置大部分是政府军前几天在南部杜拉赫米区拆除的，政府军和胡塞武装先前曾在该地区发生过战斗。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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