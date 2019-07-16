在韩长期居留外国人必须入“医保” 欠缴将影响延签

新华社首尔7月16日电（记者田明）韩国保健福祉部16日表示，根据当天生效的“韩国国民健康保险法”实施令修订案要求，在韩居留满6个月的外籍人士和海外侨民必须加入韩国“医保”。

记者当天从保健福祉部官网了解到，根据修订案要求，凡在韩居留满6个月的外籍人士和海外侨民必须加入当地“医保”，根据个人在韩收入和财产持有情况决定缴费额度。如该额度低于韩国国民月平均缴费基数，即11.305万韩元（1韩元约合0.006元人民币），则需按照该基数缴费。

修订案规定，因工作关系已加入当地医保的外国人，其子女、配偶等医保受益人不在本次必须入保范围内。此外，签证资格为“留学（D-2）”和“一般研修（D-4）”的外国留学生群体因情况特殊，将从2021年3月起适用该规定。

保健福祉部表示，如未按时足额缴纳相关费用，则参保人除需全额自付滞纳医保费用期间在韩产生的医疗费用外，还将从8月1日起面对无法申请超过6个月居留签证的限制措施。

按照韩国此前施行的医保相关法案规定，在韩居留外国人可根据自身需要决定是否加入当地医保，韩国国民如长期旅居海外，也可免缴医保相关费用。

据韩国法务部今年初公布的数据显示，截至2018年底，因各种原因居留在该国的外国人口逾236万。韩国国民健康保险公团预测，本次新规实施后，韩国“医保”将新增约40万参保人。

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