特朗普签署行政令要求提高政府采购产品本土化程度

新华社华盛顿7月15日电（记者许缘 高攀）美国总统特朗普15日签署行政令，要求美国联邦政府采购监管委员会草拟新规，提高联邦政府采购的美国货的本土材料成本比例，以促进制造业回流美国。

行政令要求，联邦政府采购监管委员会在180天内草拟一项新规，规定联邦政府采购的美国货中本土材料的使用成本需占产品总成本的55%以上，高于现行购买美国货法中规定的50%以上。行政令特别提出要将联邦政府采购的钢铝产品中的本土材料成本占比提升至95%以上。

行政令还要求美国商务部长等相关联邦政府官员考虑如何更好地落实购买美国货法，包括是否进一步提升联邦政府采购产品中的本土材料成本占比，并就此向特朗普提交一份报告。

购买美国货法是美国联邦政府采购时必须遵循的法律，要求联邦政府优先采购美国货，以扶持本土产业和工人。分析人士认为，虽然特朗普的最新行政命令或可在一定程度上保护美国本土行业，但却大大提高了联邦政府采购成本。美国全国纳税人联盟自由贸易计划主管布莱恩·赖利认为，美国纳税人最终将为这项政策埋单。

促进制造业回流美国是特朗普政府的一项优先任务，也是其主要竞选口号。为此，特朗普政府对钢铝及其他中间产品广泛加征进口关税，以保护本土产业并缩减对外贸易逆差。然而，近年来美国贸易逆差不降反升，并在2018年增长至10年来的高点6210亿美元。

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