坚毅笃行，稳中求进！

6.3%，这是中国经济2019年上半年的增速。谭主看了看，大部分媒体的评论，都没有离开一个“稳”字。

之所以“稳”成了标题，成了新闻，可见这“稳”来得不容易。

场景切回到5月的华盛顿，美国加征新一轮关税，使中美经贸磋商严重受挫。中方这样一句话引起很多人共鸣：在大国发展的过程中，出现一些曲折是好事，可以检验我们的能力。

相信很多人对此话高度共鸣，因为2019年的中国经济的确遇到了很大挑战：美国挥舞关税大棒不说，瞄准中国高科技产业不断下起狠手。外部环境严峻复杂。世行最新的全球经济展望将2019年全球经济增长和全球贸易增速预期都下调至2.6%，这是2008年金融危机以来的历史最低；而6月份全球制造业PMI为50%，连续3个月环比下降，降至荣枯线，预示全球经济下行压力加大。

如此压力下，中国经济依然交出了一份“稳”的答卷。谭主想起了英国历史学家汤因比在他的宏篇巨制《历史研究》中，曾经用挑战——应战这样的一个模式描述文明起源和生长的一般规律。谭主觉得借用这样的一个文明分析范式来观察当下之中国同样适合：在这场“挑战——应战”中，中国经济看到了自己的潜力和空间！

断供、封锁 VS 提速、突围

2019年什么产业最火？必定是5G！

今年以来，不少的科技型企业确实也感受到了“危机”。美国将华为公司列入实体名单，随后陆续有多家高技术企业被列入名单；多家美国公司，特别是芯片公司，宣布向华为“断供”。

生存，还是死亡，这是个问题。

危机让我们清醒地认识到，只有做好自己的事，才是应对一切挑战的根本！

6月6日，中国开启5G商用步伐，比计划提前了很多。多个地方，多种场景，多个领域同时发力，一个5G应用生态逐渐显露。

上周，谭主去了一趟浙江。在桐乡的一家化纤企业，谭主被震撼到了：长丝生产车间里，924台机器不断“吐”出一卷卷长丝饼，16个机器人根据5G网络传输的指令，来回跑动，快速有序地把长丝饼搬运到指定位置。整个车间 “人迹罕至”。

▲5G车间

在浙江，在中国，这样的5G车间、5G工厂，正越来越多。新技术赋能传统制造业，谭主感受到的是中国经济前行强劲的脉动。

数据也印证了谭主的感受：上半年，高技术制造业投资同比增长10.4%，增速比全部投资快4.6个百分点；高技术服务业投资增长13.5%，增速比全部投资快7.7个百分点。

“困难总是暂时的，越是艰难时，越要夯实自己”，这话是谭主的一位做汽车电子的企业家朋友说的。去年以来的中美经贸摩擦，让很多出口企业感受到了压力。这位朋友的企业受到关税等因素的影响，成本增高，利润也有所下降，一度也是非常焦虑。即使这样，他的企业，研发投入还一直在增加。这样做，资金压力更大了，不过他反而没时间焦虑了：要建新的研发中心、新的产业基地，要研究5G技术下无人驾驶领域的新技术……他知道，观望、悲观都没有用，最实际的，就是不断向前奔跑，把企业、把技术做到最好。

这是一位企业家的奋斗，也是一群企业家的奋斗。

中国经济，就在这一个个微小细胞中，显露出生机和活力。

外部低迷 VS 向内、下沉

上半年的外贸虽然保持了3.9%的增长，但全球贸易环境一直没有改善的迹象。“下沉市场”、“小镇青年”成了2019年中国经济的新主角。

谭主有一位没见过面的微信好友小荆，她就是这样一位小镇青年。和小荆互加微信好友，是因为买馒头。小荆和爱人曾经在大城市打工多年，几年前回到了老家崂山脚下，开起了馒头店。小荆可不甘心只做普通馒头养家糊口，那样太普通了。小荆研究怎么把馒头做得更好吃，还跟西点师傅学雕花，研究怎么把馒头做得更漂亮。谭主在小荆的朋友圈里见过她给别人婚礼做的馒头花台，一个三千块。

▲小荆朋友圈的馒头花台

靠着做馒头，“小镇青年”小荆，盖了小洋楼，买了汽车。

离“中秋节”还有60天，在广西南宁的河南小伙韦福现，已经带着400人的团队，开始昼夜备战，“赋能中秋打冲锋”。

经历过2008年金融危机，经历过房地产泡沫，7年前，他来到南宁，和爱人一道开起了淘宝小店。在电商大发展的时代，韦福现赶上了潮流。不断推新产品，不断扩大生产规模。去年，他们的一款网红“蛋黄酥”成了中秋节的“爆款”。而不到十个人的小公司，几年工夫里发展成400多员工、产值近2亿元的现代化食品企业。

难怪世界银行最新一期的《中国经济简报》中，这样评价中国经济：“全球不稳定不确定因素增多形势下，中国经济增长仍保持韧性。”

广袤的三、四线城市，干劲十足的“小镇青年”们，就是中国经济韧性的生动表达。

封闭倒退 VS 开放改革

6月的最后一天，新版外商投资准入负面清单出台。一短再短的清单，不断放宽的市场准入，是中国扩大对外开放决心与行动的最好证明；而加强知识产权保护、推动自贸试验区扩容、出台外商投资法……中国正以不断自我挑战的姿态，来应对挑战自身，就像中国国际问题研究院世界经济与发展研究所姜跃春所长说的那样：中国自变量带来的影响是最根本的！

无论再大的挑战，也要坚定向前走。

从去年开始，中国大幅提升了金融业对外开放的速度，从首家合资银行卡清算机构到首家外资保险控股公司筹建获批，再到一批外资银行筹建分行；银行保险业研究提出的15条措施已基本落地，很多外资银行和保险机构已经直接进入中国市场或扩大了在中国市场的业务范围。

刚刚结束的夏季达沃斯论坛上，中国向世界宣布，将原来规定的2021年取消证券、期货、寿险外资股比限制提前至2020年！

开放的脚步一再提速。

风物长宜放眼量

短期承压，长期向好。这是对中国经济的精准判断。

向好的底气和潜力在哪里？

——中国人均GDP 9700美元。2018年，这个指标还不到美国的六分之一，潜力巨大；

——城镇化率59.6%，距离发达经济体80%以上的水平，还有20个百分点的空间；

——14亿人口，这是全球最大的市场，4亿人的中等收入群体，同样世界最大。

——人口红利正在转向人才红利。劳动力资源近9亿人，就业人员7亿多，高素质人才1.7亿，每年大学毕业生800多万；

挑战与机遇，几乎都蕴藏在同样的地方。

再过若干年，当我们离实现梦想更近时回望：2019年的上半年，在中华民族伟大复兴“挑战—应战”的历史交响中，只是一个乐章，更多的精彩还在后边。（来源：央视新闻客户端；作者：玉渊潭天）

(责编：刘叶婷、贾文婷)