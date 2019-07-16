巴西副总统说将进一步推动对华关系发展

新华社里约热内卢7月15日电（记者陈威华 赵焱）巴西副总统莫朗15日说，巴西政府高度重视对华关系，希望进一步推动双边关系发展。

莫朗当天在里约热内卢举行与驻巴外国记者见面会。他说：“中国有近14亿人口，是一个十分巨大的市场，没有任何一个国家会忽略发展对华关系。巴西愿意助力中国实现食品安全和稳定供给，将寻求扩大对华肉类出口。”

莫朗指出，近年来，中国在巴西的投资额不断增长，特别是在基础设施建设方面，双方已经合作开展了许多项目。他强调，中国的华为公司已在巴西发展超过10年时间，华为公司今年已开始与本地运营商以及大学一起，在位于巴西南部的圣卡塔琳娜州测试5G网络。巴西政府不会封锁华为公司。

莫朗对当前一些国家出现贸易保护主义的苗头表示担忧。他说，有关国家应该切实担负起责任，避免让世界进入对各方都不利的贸易战，应通过对话和谈判共同解决问题，实现互利共赢。

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