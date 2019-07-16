特朗普正式提名埃斯珀出任防长

新华社华盛顿7月15日电（记者徐剑梅 刘阳）美国总统特朗普15日正式提名马克·埃斯珀出任国防部长，白宫当天向国会参议院呈交了提名文件。
五角大楼发言人乔纳森·霍夫曼当天发表声明说，参议院听证期间，埃斯珀将恢复陆军部长职务，由海军部长理查德·斯潘塞任代理防长直至参议院确认对埃斯珀任命。斯潘塞拥有国防部长全部权力和责任。
据美媒报道，参议院军事委员会已定于16日，即收到提名文件次日举行听证会，就埃斯珀听证任命展开快速确认程序。
2018年12月，特朗普宣布时任防长詹姆斯·马蒂斯将去职。此后，美国一直没有经参议院听证任命的正式防长。
2019年1月，原波音公司高管、时任美国防部副部长帕特里克·沙纳汉担任代理国防部长；5月，白宫宣布特朗普将提名沙纳汉出任防长；6月，特朗普宣布沙纳汉不再寻求担任防长，由埃斯珀接替沙纳汉担任代理国防部长。
埃斯珀现年55岁，西点军校毕业，曾参加海湾战争，在担任美国军工企业雷神公司高管期间分管政府关系事务，2017年11月起出任美国陆军部长。
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