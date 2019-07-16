社评：中国扛得住耗得起，美方看明白了吗

中国第二季度和上半年的经济增速继续下降，白宫方面立刻做出反应，通过推特强调美国的关税对想为避开关税而离开中国的那些公司产生了重大影响，并且宣称“数千家公司正在离开(中国)”。美方进一步得出结论说：“所以中国想要与美国达成协议，并且(中国)希望它一开始没有违反最初的协议。”

这则推特还老调重弹地强调美方征收的关税是由中方支付，而不是由美国纳税人支付的。众所周知，这种观点在理论上就站不住脚，而且美国及国际上的独立机构反复论证，关税的大部分确实是由美国企业和消费者埋单的。

美方这么快就对中国GDP增速继续放缓发出夸张的评论，首先传递出的信号是，华盛顿对贸易战久拖不决很着急。他们在密切关注中国方面的每一个动向，希望从中发现“中国快要顶不住了”的迹象，他们盼这种迹象真可谓盼得“望穿秋水”了。

这种急切的心情加上选举政治的需要，促使美方不断夸大其词，甚至编造事实和事情之间的逻辑关系，大搞舆论战的那一套。

全世界都很清楚，中国经济增速放缓、下行压力加大，远在中美贸易战发生前就出现了。它的主因是中国开展了史无前例的大规模经济结构调整，而贸易战叠加在了这一调整之上。加上贸易战的因素已经一年多，中国经济增速仍在令世界主要经济体羡慕的6%以上，下降幅度完全处在合理区间，恰恰说明中国经济不仅扛得住贸易战，而且非常耗得起。

完全是出于心理战的需要，美方把中国调整必然导致的经济放缓都宣扬成美方加征关税的结果，除了吓唬中国，华盛顿还想以此壮其对华发动贸易征讨的声威，冲淡美国国内的不满。

让我们颇感奇怪的是，华盛顿政治上的这一套居然在美国能玩得下去。中国经济的季度增速降到6.2%，但也几乎是美国增速的两倍，而且实际产生的经济增量也比美国的多。美国舆论用他们的那点增速就来嘲笑中国的6.2%，这种爆棚的自信是不是有点怪啊？

虽然遭遇贸易战压力，但是中国对经济的结构性调整计划不改，改革开放加速推进，贸易战暴露出的各项短板都在抓紧补缺。中国在有条不紊地朝前走，而反观美方，对关税吃得越来越香，而且搞出农民卖不出产品由国家给巨额补助的天下奇闻。贸易战在倒逼中国越来越健康，而美国则搞得越来越古怪，这才是真实的全景画。

不要拿“数千家公司”正在离开中国这样的虚数来唬人。中国都无法甄别的事情，华盛顿就清楚了？随着中国劳动力成本的上升，一直有公司离开中国，但因为中国的总体营商环境改善和市场越来越大，也有越来越多的外资流入中国。

中国商务部的最新数据显示，今年上半年中国新出现2万家外资企业，实际使用外资同比增幅达到7.2%，6月份的增幅更是达到8.5%，而且外资在中国的扩张是在全球跨境投资3年内从1.9万亿美元降到1.3万亿美元的大环境下实现的。这些硬数据比华盛顿虚张声势的说法要可信得多。

中国除了对美贸易在下降，与其他几个大经济体的贸易额都在上升。美国从中国进口的下降并未能够刺激其国内制造业的真正重振，而是从中国的进口转为了从其他国家的进口。贸易战没有给美国带来任何积极的东西，华盛顿所有对胜利的宣扬都是在自欺欺人。这样的大泡沫早晚是要破掉的，相信华盛顿对此比谁都更揪心。

(责编：刘叶婷、贾文婷)