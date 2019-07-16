韩国数十名小企业主集会 呼吁抵制日本商品

韩国数十名小企业主15日在首都首尔集会，呼吁抵制日本商品，以应对日本限制向韩国出口半导体产业原材料。

韩国一个行业组织的主席金成民（音译）说：“我们会持续抵制消费和销售日本商品，直到日本政府道歉并撤销经济报复措施。”其他示威者举着横幅，写着“我们的超级市场不卖日本货”。

日本对韩国的出口管制本月早些时候生效，在韩国激起民愤。韩方认定日方旨在报复韩国法院判处日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。

数以千计韩国民众在总统府网站签署请愿书，呼吁抵制日本商品、抵制去日本旅行、抵制2020年东京奥运会。

日本方面说管制原因是两国信赖关系受损，但否认报复。

韩方打算将这一争议诉诸世界贸易组织。韩国贸易部14日说，打算下周在日内瓦举行的世界贸易组织总理事会上提出这一议题。

韩国总统府上周提议，由联合国安全理事会或其他国际机构对韩国和日本的出口管制情况作调查。（许苏培）【新华社微特稿】

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