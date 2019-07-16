美政府宣布将取消美墨边境第三国移民避难申请资格

新华社华盛顿7月15日电（记者徐剑梅 刘阳）美国司法部和国土安全部15日发表联合声明宣布，除“有限的例外情况”外，抵达美国与墨西哥边境的第三国移民不能申请在美避难。这意味着绝大多数中美洲移民将失去在美墨边境申请避难的资格。

声明说，这项新规定将于16日在《联邦政府纪事》刊布并正式生效。根据这项规定，先行通过其他国家抵达美国南部边境的外国人不能申请避难，这一规定适用于单独越境的未成年人，但人口走私受害者和避难申请遭其他国家拒绝者等除外。

美国司法部长巴尔在声明中说，这条规定旨在减少经济移民和试图利用美国难民庇护制度的移民数量。

美国公民自由联盟当天表示，将寻求通过法律途径阻止特朗普政府施行这一规定。

一段时间以来，大批中美洲移民穿越墨西哥抵达美墨边境并寻求进入美国，也有少数来自世界其他地区的移民在美墨边境申请避难。

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