“愿意与更多中国伙伴开展紧密合作”

在菲律宾的手机卖场里经常能看到这样的场景：顾客通过捷信集团在当地提供的分期贷款服务，购买OPPO手机。通过共建“一带一路”，这样的多方共赢越来越多。捷信集团董事长依西·施梅兹说，共建“一带一路”给各国企业发展提供机遇，他们愿意与更多中国伙伴开展紧密合作。

2010年，捷信消费金融有限公司（以下简称捷信）在中国成立。目前，中国已经成为总部位于捷克的捷信集团在全球最重要的市场之一。施梅兹表示，中国经济将保持高质量发展，中国市场增长空间巨大。捷信集团看好中国的发展前景，希望在中国长期投资。

消费升级推动消费金融发展

近年来，由于申请手续便捷、无需抵押担保、审批速度快，越来越多的人尤其是年轻人开始使用消费金融产品。施梅兹表示，捷信主要面向传统金融无法覆盖到的人群，为他们提供简单、快捷的金融服务，并建立个人信用记录。

同欧美国家相比，中国在消费金融领域是一个新兴市场，但极具潜力。施梅兹告诉记者，十几年前，捷信集团针对国际消费金融市场做了一个调查研究。他们认为，中国拥有世界上最多的人口，且经济发展迅速。此外，当时的中国在消费金融领域还是一片空白。这些都给消费金融业务发展带来诸多机遇。

十几年来，中国经济快速发展，居民收入和消费水平保持稳定增长，经济增长模式也向消费驱动型转变。同时，中国年轻群体的消费观念在发生变化，对分期消费持更加开放的态度。这些都推动了中国消费金融业的发展，使中国消费金融市场呈现蒸蒸日上的发展态势。

捷信总经理罗曼·沃迪拉说，中国经济发展平稳，消费人群庞大，为捷信集团在中国的发展带来了许多机遇。现在，捷信的贷款服务网点已经遍布中国300多个城市。2018年第三季度，捷信集团全球服务的活跃用户高达2890万，其中有1400万的活跃用户来自于中国。

数字科技提升用户体验

沃迪拉表示，中国消费市场多元化趋势显著。当前的消费场景正在由传统的手机、电脑、摩托车、家电等向旅游、文化、教育等新兴领域转型。这为消费金融市场创新发展提供了契机。面对这一趋势，捷信近年来也开始进行场景开拓，开发出生活美容、家装、旅游、健身、摄影、婚礼等新的商品种类，满足消费者多元化需求的同时，开辟新的业务增长点。

中国民众的消费升级大大促进了消费金融的发展。在数字科技的支持下，消费金融产品的用户体验不断提升。例如，在风控领域，捷信与中国合作伙伴一起开发的光学字符识别技术，可以识别身份证和各类银行卡信息，卡片单面扫描平均用时不超过5秒。线上审批因此变得更高效，购物体验也更快速便捷。在运营领域，捷信和中国公司合作，在手机客户端和微信上引进语音机器人和聊天机器人技术，帮助客户在线自助办理业务。

施梅兹说：“中国在大数据、人工智能和互联网经济等方面已经走在世界前列，并且极具活力。每个月，我们都会在业务流程中加入新的技术和新的模块，这都是和中国的合作伙伴一起开发的。他们的先进技术给捷信的业务和日常运营带来了很大的提升。”

共建一带一路带来更多发展机遇

近年来，中国在金融领域不断推出开放措施。例如，取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制；鼓励在信托、金融租赁、消费金融等银行业金融领域引入外资，大幅度扩大外资银行业务范围；将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%……

沃迪拉表示，受惠于中国金融业的不断开放，捷信这些年在华业务开展顺利。今年通过的外商投资法体现了中国对进一步开放市场的承诺，意味着中国支持本土企业发展的各项政策同样适用于外商投资企业，“外企在中国发展信心更强了”。

捷克是共建“一带一路”重要国家，也是中东欧国家中首批与中国签署“一带一路”合作协议的国家之一。沃迪拉认为，共建“一带一路”已经成为国际合作重要平台，为沿线国家提供了新的合作机遇，创造了新的经济增长点，不断推动中国与各国实现互利共赢。在共建“一带一路”框架下，捷中在经济、贸易、文化和旅游等方面的交流显著加强。作为捷克在华最大的投资企业，捷信也因此受益。

作为共建“一带一路”合作的新尝试，捷信集团与多家中国手机和数码厂商在菲律宾、越南等东南亚市场开展合作，互利共赢。施梅兹表示，共建“一带一路”体现了中国扩大对外合作的决心和意愿，将为捷信这样的企业带来更多发展机遇。“我们愿与更多中国伙伴开展‘一带一路’合作。”

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 18 版）

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