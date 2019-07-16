中国经济发展不是任何鼓噪能否定的（钟声）

■对世界而言，相较于一些人热衷于冲击全球产业链的生乱添变行为，来自中国这种代表和平合作力量的“稳的因素”更显弥足珍贵

中美经贸摩擦持续一年多的大背景下，中国经济的活力和韧性备受世界关注。中国国家统计局7月15日发布上半年宏观经济数据，显示出中国经济总体平稳、经济高质量发展取得新进展的良好态势，为世界经济注入信心因素。有国际舆论评价称：“中国经济数据与市场预期相符，全球市场因此得到提振。”

但颇为可笑的是，强调美国加征关税导致中国经济受困的造势之音又被“复制、粘贴”出来。美国一些人生怕人们不能“误读”中国经济的成绩单，于是起劲地声称中国经济放慢了速度，“我们正在从中国获得数十亿美元的关税，可能还有更多。这些关税由中国的货币贬值和倾销补贴支付，而不是由美国纳税人支付”，还虚构“美国对中国施加关税的措施，对那些想要离开中国前往非关税国家的众多企业产生了重大影响”之说。就是那么几句话，他们反反复复说，没个够。

中国经济数据传递的关键信号是什么？国际社会普遍捕捉到一个“稳”字。世界经济增长呈放缓态势，贸易保护主义逆风颇劲，而中国经济还面临周期性、体制性、结构性三重因素作用下形成的压力。难能可贵的是，中国坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，及时采取更大力度的减税降费等逆周期调控措施，“六稳”工作卓有成效，增长、就业、物价等宏观经济指标均处于正常区间。

风险挑战不足惧，关键是认真办好自己的事。中国的信心，中国的战略定力，中国进一步扩大对外开放的矫健步履，中国推动经济高质量发展的扎实行动，成为当今世界经济的重要动力。增速6.3%，消费继续发挥“压舱石”作用，外贸出口持续增长，物价总体保持稳定，新兴产业快速增长……这个成绩单，向世界讲述着活力和韧性的中国故事，也给世界带来利好信息。如同英国路透社报道所言：“令人鼓舞的中国上半年经济数据，缓解了市场对全球经济放缓的担忧。”

“中国经济正在实现再平衡。”经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩对中国之稳给予高度评价，代表了专业人士的普遍看法。中国第三产业增长和最终消费支出增长对经济增长的贡献率分别达到60.3%和60.1%；高技术制造业增加值同比增长9.0%，战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业营业收入分别增长12.5%、12.3%和12.0%……这些数据充分说明，中国经济结构调整效应持续显现，新旧动能转换持续加快，市场主体活力充分释放，国内消费和制造业表现强劲。这也是中国能够“任凭风浪起，稳坐钓鱼台”的原因所在。

中国经济与世界经济继续保持密切联动关系。今年上半年，中国货物进出口总额同比增长3.9%，对欧盟、东盟和“一带一路”国家的出口增速都维持平稳，实际利用外资同比增长7.2%。目前，中国制造业已基本放开，现代服务业准入限制持续减少，金融业开放步伐明显加快、开放水平明显提升。在二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席向世界宣布了中国将进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判等五大举措。通过不断扩大开放，中国与世界经济的融合度不断提升，这有利于世界经济共同增长，也有利于经济全球化健康发展。

对世界而言，相较于一些人热衷于冲击全球产业链的生乱添变行为，相较于一些人日复一日叨念让外国企业撤离中国的毫无现实感的幻觉，来自中国这种代表和平合作力量的“稳的因素”更显弥足珍贵。麦肯锡全球研究院最近发布的报告指出，中国在融入世界经济的历程中取得长足发展，并已成为具有全球影响力的贸易大国，世界对中国经济的依存度上升。联合国副秘书长奥尔加·阿尔加耶罗瓦日前在夏季达沃斯论坛上指出，参与“一带一路”倡议的国家越来越多，这将为各方带来更多发展机会；澳大利亚高校研究报告强调，应重视与中国经济接触所带来的机遇；依托中国华为公司的技术支持，摩纳哥成为全球第一个实现5G全覆盖的国家……从贸易、投资到技术，中国正在为世界发展贡献越来越多的正能量。这些无可辩驳的事实，不是任何人的任何鼓噪能够否定的。

放眼未来，中国经济稳中向好、长期向好的大势清晰可见，中国同全球伙伴携手共进，合力打造高质量世界经济的前景值得期许。

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 03 版）

(责编：曹昆)