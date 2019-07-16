日前，总部设在泰国曼谷的联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）发表文章称，过去40年，中国经济发展的速度和规模都取得了举世瞩目的成就。在此基础上，中国积极推动自身经济转型升级，更加重视经济增长质量，更加重视技术创新，开辟了一条可持续发展之路。中国的经济转型将在贸易、投资等领域给亚太地区其他经济体带来重要积极影响。中国的可持续发展政策值得其他发展中国家借鉴。

亚太地区的专家学者纷纷点赞中国经济转型升级，认为在全球经济不景气的当下，作为全球第二大经济体的中国勇于创新，敢于转变经济发展方式，取得了十分显著的效果，这印证了经济增长、包容创新、绿色发展齐头并进的可能性。中国的可持续发展政策和成功案例值得亚太地区国家学习和借鉴。

大力推进结构性改革，更加重视经济增长的质量

亚太经社会的文章指出，近来的政策和措施表明，中国正在大力推进结构性改革，并更加重视经济增长的质量。“中国的结构性改革旨在同时实现创新、包容和可持续发展。在这种情况下，中国仍将保持相对较高的经济增长率。”文章认为，中国高速的城市化进程和不断扩大的中等收入群体，以及政府为优化社会保障体系而采取的举措，将不断缩小城乡收入差距。

文章认为，中国加快了向清洁能源转型的脚步，并采取严格措施遏制污染。2017年底，中国启动了碳排放交易体系；中国还确立了2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%的目标，加快建立清洁低碳的现代能源体系。

这并非亚太经社会第一次关注中国经济转型。今年3月，亚太经社会发布的《中国经济转型及对亚太地区影响》报告认为，中国经济正朝着更加创新、包容和可持续方向发展，给本地区发展带来了重要机遇。报告预测，未来10年，亚太国家将从中国经济发展中获得3490亿美元的净福利提升。

“中国更加注重经济增长的质量，而不再一味追求经济增速。”泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷对本报记者说，中国敏锐地把握第四次工业革命机遇，大力推动结构性改革。中国经济适时有效的转型保证了其可持续发展，这也将对泰国等东南亚国家产生积极影响，尤其是在贸易和投资领域。

日本朝日放送国际业务负责人永野光是中国问题专家，一直密切关注中国发展。“我经常去中国，对中国经济转型有着直观的感受。”永野光说，中国已经从过去单纯追求经济增速的模式中走了出来，如今更加注重发展的效率和质量。“中国用结构性改革来推动经济发展方式转变，获得经济发展的动力，希望中国与世界分享更多发展成果及经验。”

重视技术创新，绿色发展是亮点

在二十国集团领导人大阪峰会上，中国再次重申“坚持改革创新，挖掘增长动力”的决心。亚太经社会的文章称，中国正在推进的供给侧改革着力点在于技术和创新。中国提出到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

加拿大国际治理创新中心执行董事托马斯·伯恩斯对本报记者表示：“当前世界经济进入新旧动能转换期，中国作为世界经济大国，高度重视技术进步，鼓励创新，力主推动成果广泛应用。中国还呼吁各国一起开展创新合作，这对于保持全球经济发展的可持续性非常重要。”

中国绿色发展的带动效应，令世界感叹中国的绿色贡献。中国深入推进国际绿色合作，通过建立“一带一路”绿色发展国际联盟、推动落实气候变化《巴黎协定》等，为共同建设美丽地球家园贡献力量。亚太经社会指出，中国正在加速向清洁能源转型，正在加快建立现代能源体系。美国环保协会副总裁张建宇表示，“中国提出进一步削减煤炭产能，加快清洁能源的开发，向世界传递出了积极信号。”

日本筑波大学名誉教授、国际亚洲共同体学会会长进藤荣一表示，绿色发展需要技术创新作支撑，拥有绿色发展决心的中国和拥有环保尖端技术的日本有很大的合作空间。“十几年前，很多世界尖端专利出自日本，其中包括了先进的绿色环保技术，而现在，中国在这一领域作出了表率，是未来发展的希望。”进藤荣一认为，绿色发展是全球性事业，日中两国携手共进，在推动环保技术成果广泛应用、破解全球经济难题等领域开展合作，大有可为。

坚持可持续发展的政策

在全球经济不景气的当下，作为全球第二大经济体的中国勇于创新，敢于转变经济发展方式，取得了十分显著的效果，这印证了经济增长、包容创新、绿色发展齐头并进的可能性。中国的成功案例和相关经验主张值得亚太地区国家和其他发展中国家学习和借鉴。

“中国坚持可持续发展的政策能够为其他发展中国家提供启迪。”亚太经社会表示，虽然一个国家的经济增速不可避免地会随着其自身发展而减缓，但增长的质量将因所作的政策选择而有很大不同。政策制定者要转变思维方式，联合各方不断研究、开创出更好的政策，努力保持社会、环境和经济的平衡发展，以确保长期、可持续的繁荣。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏表示，近年来，中国在创新、包容和绿色发展方面的努力有目共睹，其成功经验值得泰国等东南亚国家借鉴。他认为，政府如何提高治理能力和治理水平，如何提升公共交通和新一代移动互联网等基础设施水平，农民和中小企业如何融入国内外市场，这三个方面的问题制约着东南亚国家的可持续发展水平，也是地区国家最应该向中国学习的地方。

“中国从‘世界工厂’变成了世界‘科创中心’之一，这个励志故事激励着东南亚国家，发展的中国是东南亚的榜样。”唐隆功·吴森提兰谷表示，东南亚大多数国家和中国面临着同样的经济转型问题，中国的当下或许就是东南亚国家的明天。“以泰国为例，作为传统的农业大国，泰国近年来致力于基础设施建设，其东部经济走廊的发展和‘一带一路’倡议实现了有效对接，我们为中国企业提供了良好的投资环境，希望以此带动泰国工业水平的提升。”

（本报曼谷7月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 03 版）

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