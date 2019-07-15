法国东北部发生一起交通事故致4人死亡

新华社巴黎7月15日电（记者陈晨）据法国媒体15日报道，法国东北部马恩省一个镇当天上午发生一起汽车与火车相撞事故，造成4人死亡、4人受轻伤。

报道说，一趟火车当地时间9时45分左右途经阿维奈瓦多镇一处交道口时，一辆汽车冲出安全路障与火车车身发生碰撞，造成汽车上一名女性和3名儿童死亡。

事故发生后，当地消防部门赶到现场封锁事故路段，并展开救援和调查。

来自法国国营铁路公司的消息说，事故发生时，列车上有20余名乘客，事故造成4人受轻伤。

目前，该段铁路交通中断，沿途部分火车站停用。法国国营铁路公司建议受事故影响的车站乘客选择其他交通方式出行。

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