柬埔寨将打击“零团费”旅游

新华社金边7月15日电（记者毛鹏飞）柬埔寨旅游大臣童昆日前表示，旅行社“零团费”模式损害旅游业发展，是近期吴哥古迹游客人数下降的重要原因，柬政府将采取措施打击“零团费”现象，改善旅游市场环境。

童昆14日在柬埔寨暹粒举行的一场旅游行业研讨会上说，自去年起，柬埔寨部分旅行社以“零团费”模式招揽生意，导致游客旅游体验下降，损害了柬埔寨形象和旅游业名声。这种模式不仅导致吴哥古迹国际游客人数下降，一些宾馆和餐厅也因拿不到旅行社拖欠的账款而倒闭。

“零团费”模式通常指，游客出发前在组团旅行社缴纳低于旅游成本价的团费，到达目的地国后，地接社再把游客带到高价商店购物，兜售自费项目，以额外消费填补少交的团费。同时，导游和旅行社也可从中抽取高额回扣。

吴哥古迹位于柬首都金边西北300多公里的暹粒市，主要包括吴哥王城（大吴哥）和吴哥窟（小吴哥），因其独特的建筑和宗教文化遗存于1992年被列入世界遗产名录。据统计，今年上半年，吴哥古迹共接待外国游客124万人次，同比下降8.3%，同期门票收入为5570万美元，同比下降9.3%。

旅游业是柬埔寨支柱产业之一。据柬旅游部数据，2018年柬埔寨旅游业收入为43.56亿美元，直接创造60多万个工作岗位。

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