印度洪灾造成近50人死亡

新华社新德里7月15日电（记者姜磊）据印度媒体15日报道，近日持续降雨导致印度多地发生洪灾，目前已造成近50人死亡，440多万人受灾。

据全印广播电台报道，印度东北部阿萨姆邦下辖33个地区中有28个地区受灾，受灾民众达260万人，至少11人死亡。阿萨姆邦邻近的米佐拉姆邦有1000多个家庭受灾，6人死亡。在印度东部的比哈尔邦，10多个地区遭洪水袭击，180多万人受灾，至少32人死亡。

当地电视台播出的画面显示，由于大量房屋被淹，很多人和牛群躲在屋顶上避难。印度军队、国家灾害应急部队等组成的救援力量正在灾区开展救援行动。

据了解，阿萨姆邦和比哈尔邦分别有1.6万多和4万多受灾民众被安置到救济营地，米佐拉姆邦1000多个受灾家庭被安置到救济营地。

印度气象部门15日预测，未来两三天，印度东北部仍有较大降雨。

印度每年6月至9月是季风雨季，雷电暴雨天气频发，洪水及泥石流等灾害经常发生。

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