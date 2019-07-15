尼日利亚北部一村庄遭武装分子袭击致10人死亡

新华社阿布贾7月15日电（记者郭骏）尼日利亚警方15日证实，一伙武装分子日前袭击了尼北部卡齐纳州的一个村庄，造成10人死亡、5人受伤。
卡齐纳州警方发言人甘博·伊萨接受新华社记者电话采访时说，袭击事件发生在13日下午，约300名武装分子驾乘摩托车，袭击了该州萨法纳区的基尔塔瓦村。
伊萨说，接到村民报案后，安全部队立刻赶赴现场，但遭到武装分子伏击，一名士兵和一名民兵受伤。随着增援力量赶到，武装分子逃进了附近的丛林。
伊萨证实，安全部队在现场共发现10具村民遗体，武装分子还放火焚烧了5辆汽车和4辆摩托车。另据村民说，袭击者在逃走时还赶走了大量牲畜。
伊萨说，政府已向该地区增加部署联合作战力量以控制局势，并追捕逃窜的武装分子。
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】