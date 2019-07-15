尼日利亚北部一村庄遭武装分子袭击致10人死亡

新华社阿布贾7月15日电（记者郭骏）尼日利亚警方15日证实，一伙武装分子日前袭击了尼北部卡齐纳州的一个村庄，造成10人死亡、5人受伤。

卡齐纳州警方发言人甘博·伊萨接受新华社记者电话采访时说，袭击事件发生在13日下午，约300名武装分子驾乘摩托车，袭击了该州萨法纳区的基尔塔瓦村。

伊萨说，接到村民报案后，安全部队立刻赶赴现场，但遭到武装分子伏击，一名士兵和一名民兵受伤。随着增援力量赶到，武装分子逃进了附近的丛林。

伊萨证实，安全部队在现场共发现10具村民遗体，武装分子还放火焚烧了5辆汽车和4辆摩托车。另据村民说，袭击者在逃走时还赶走了大量牲畜。

伊萨说，政府已向该地区增加部署联合作战力量以控制局势，并追捕逃窜的武装分子。

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