中国和蒙古国边境禁毒执法培训班开班

新华社呼和浩特7月15日电（记者刘懿德）15日，中国和蒙古国边境禁毒执法培训班在内蒙古自治区呼伦贝尔市开班，该培训班由联合国毒品和犯罪问题办公室主办，来自中国和蒙古国两国的27名学员参加培训班。

此次培训班为期5天，期间将进行小组实战演练、犯罪现场管理、模拟询问练习等系统性教学和训练。

内蒙古自治区公安厅禁毒总队侦查支队支队长白瑞立表示，加强中国和蒙古国禁毒合作，共同打击边境地区毒品犯罪活动，符合两国人民根本利益。

近年来，公安机关同海关缉私、边检等部门加强合作，建立了口岸毒品检查站，把预防打击涉毒犯罪的关口前移到边境线。培训过程中，两国警方将参观口岸毒品检查站，并就禁毒警务工作进行深入切磋交流。

蒙古国禁毒局高级刑事探员额尔德尼达来·白嘎力对通过交流学习增强禁毒合作充满期待。他说，这次培训是两国警方相互学习、相互交流、增进友谊的平台，将推动两国禁毒执法合作在新的历史起点上迈上新台阶。

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