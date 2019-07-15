巴控克什米尔地区暴雨导致22人死亡

新华社伊斯兰堡7月15日电（记者刘天）巴控克什米尔地方官员萨义德·莱赫曼15日说，该地区当日凌晨遭遇暴雨袭击并引发洪水等灾害。目前，暴雨和洪水已导致22人死亡、数十人失踪。
莱赫曼告诉新华社记者，初步报告显示，暴雨导致该地超过150处房屋和两座清真寺被毁。死者包括两名保安、9名当地居民和11名前往清真寺做礼拜的信徒。
莱赫曼还说，有部分居民被困在房屋内，救援人员已展开营救。当地相关部门为受灾群众搭建了临时安置帐篷。由于灾区地处偏远，救援行动进展缓慢，死亡人数还可能继续升高。
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