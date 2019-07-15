美国允许伊朗外长赴联合国总部参会但限制其行动

新华社华盛顿7月14日电（记者刘品然 刘晨）美国国务卿蓬佩奥14日表示，美方允许伊朗外长扎里夫访问纽约联合国总部，但扎里夫及其代表团在纽约的行动将受到限制。
蓬佩奥当天在接受《华盛顿邮报》采访时说，为扎里夫访问纽约提供签证是基于美国对联合国的义务。但他同时强调，扎里夫及其代表团在纽约的行动仅限于往返于联合国总部、伊朗驻联合国代表团以及伊朗常驻联合国代表官邸。
蓬佩奥说，美方为扎里夫及其代表团提供联合国赋予的权利“完全合适”，但仅此而已。他还说：“既然美国外交官不能在德黑兰闲逛，伊朗外交官也不能在纽约闲逛。”
伊朗总统鲁哈尼当天早些时候在电视讲话中说，若美国撤销对伊朗的制裁并重返伊核协议，伊朗愿意与美方谈判。蓬佩奥对此表示，美国总统特朗普将作最终决定，但他同时称奥巴马政府达成的伊核协议是个“灾难”。
据报道，扎里夫及其代表团14日已抵达纽约，他将于本周出席联合国经社理事会关于可持续发展的部长会议。扎里夫在纽约期间还计划与一些智库专家和记者见面。
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