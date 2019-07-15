英国愿释放涉伊朗油轮 条件是油轮不驶向叙利亚

英国外交大臣杰里米·亨特13日说，英方可以释放一艘涉及伊朗的油轮，前提是伊方保证这艘油轮不会驶向叙利亚。

亨特当天早些时候与伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫通电话，就英方扣押油轮“格蕾丝一号”交换意见。

通话结束后，亨特在社交媒体“推特”写道：“我向他（扎里夫）再次保证，我们关心的是‘格蕾丝一号’油轮的终点、而不是起点。如果我们收到（伊方）保证，油轮不会驶向叙利亚，英方将促成释放（油轮）。”

亨特说，与扎里夫的通话有“建设性”，后者说伊方希望油轮遭扣押事件获得解决，不希望事态进一步扩大。

英国海外领地直布罗陀当局4日在英国海军协助下扣押悬挂巴拿马国旗、装载伊朗原油的“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。这是欧洲方面首次扣押涉嫌违反欧盟对叙制裁的油轮。

直布罗陀方面说，这艘30万吨级油轮载有210万桶轻质原油。警方11日逮捕油轮船长和大副，12日早些时候逮捕2名二副。4名船员12日晚些时候获得有条件保释，没有受到任何罪名指控。

伊朗方面多次敦促英方立即释放“非法扣押”的油轮，说它遭拦截时处于国际水域，且并非向叙利亚运送原油。

伊朗外交部13日就扎里夫与亨特通话发表声明，说扎里夫告诉亨特，伊朗在任何情况下都不会停止出口原油。

扎里夫同时说，“格蕾丝一号”的目的地是地中海东部某地，地点“合法”。声明没有提及油轮的目的地是哪里。

伊朗方面先前指认美国政府策划扣押油轮。美方去年5月退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁，多次扬言要把伊朗原油出口彻底“封杀”，切断伊朗政府主要财政来源，迫使伊方重新谈判。

直布罗陀首席部长法比安·皮卡尔多12日说，直布罗陀当局作出扣押油轮的决定，先前没有收到任何国家的请求。

亨特与扎里夫通话后不久，与皮卡尔多通话。皮卡尔多在声明中说，他希望亨特转告伊方，直布罗陀将继续执行欧盟制裁，但将为释放“格蕾丝一号”做准备，“只要它不驶向叙利亚或任何遭欧盟制裁的对象”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)