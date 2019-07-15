欧盟在科威特设立代表团

新华社科威特城7月14日电（记者聂云鹏 王薇）欧盟14日在科威特首都科威特城设立代表团，以进一步加强双方关系。

欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼在代表团设立仪式上说，设立代表团体现了欧盟进一步加强与科威特关系的愿望。欧盟将继续加强与科威特政治对话和经济合作，“双方伙伴关系将开启新篇章”。

科威特副首相兼外交大臣萨巴赫说，欧盟是科威特在贸易、投资、能源、教育和卫生等领域的关键合作伙伴，双方在安全、能源等问题上的对话取得长足进展，科威特和欧盟将共同努力推动实现地区和平。欧盟在科威特设立代表团是双方成功合作的结果，将为今后合作提供更广阔空间。

据报道，这是欧盟在海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国设立的第三个代表团。欧盟在沙特阿拉伯和阿联酋分别设有代表团。

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