叙北部城市阿勒颇遭火箭弹袭击6人死亡

新华社大马士革7月14日电 据叙利亚媒体14日报道，叙北部城市阿勒颇当天遭火箭弹袭击，导致6名平民死亡，另有9人受伤。

叙利亚通讯社报道说，阿勒颇省西部地区的反政府武装14日向该省首府阿勒颇市多个居民区发射火箭弹，造成6人死亡，另有包括一名儿童在内的9人受伤。伤者已被送到当地医院接受救治。

据报道，目前分布在阿勒颇省西部地区的反政府武装得到外部势力的支持，近几个月来多次向阿勒颇市及其邻近地区发动炮击，已造成数十人死伤。

2016年12月，叙利亚政府军收复阿勒颇省首府阿勒颇市，但目前反政府武装仍控制着阿勒颇省西部地区。

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