“丝绸之路万里行”在京启动

本报电 （郝泽华）日前，由五洲传播中心与陕西广播电视台共同举办的中国-东盟媒体交流年特别活动“2019丝绸之路万里行·魅力东盟”在京启动。

这一大型人文经贸交流全媒体活动旨在更好地传播丝路文化，弘扬丝路精神。活动将于9月到11月间展开，五洲传播中心与陕西广播电视台将携手中国媒体和中国品牌，由北京出发，以多种交通方式，穿行老挝、柬埔寨、缅甸、越南、泰国、新加坡、马来西亚，文莱、印尼、菲律宾各国，行程总计1.5万公里，预计历时50天。活动将组建融媒体生产调度中心，使用5G设备进行内容制作分发，开设《我的家乡在中国》《丝路会客厅》《鸟瞰丝路》专栏节目等。另外，还将邀请东盟十国电视台和当地主流传播机构参与，联合制作、播出视频节目。活动还将推选丝路魅力城市，举办“一带一路”市长对话论坛等。

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