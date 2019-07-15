构建人类命运共同体学术研讨会在京举行

本报北京7月14日电 （记者李林宝）由北京航空航天大学马克思主义学院主办的“中华人民共和国建国70周年与人类命运共同体构建”国际学术研讨会14日在北京举行。来自中国、俄罗斯、美国、英国、澳大利亚、日本、古巴、荷兰、比利时、奥地利、匈牙利、芬兰等国家高校和科研院所的50余位专家学者参加会议。
与会者认为，人类命运共同体理念源于中国自身经验和智慧，融合人类共同价值观，符合世界发展趋势，为国际社会整体发展进步提供了解决方案，能指导解决当前国际社会面临的主要全球性议题和深层次问题，具有长期的、历史性的意义。
与会专家与学者还就“当代世界社会运动及社会思潮变迁”“当代世界政治与经济动态变化”“全球治理机制改革”和“‘一带一路’倡议的新发展”等议题进行深入讨论。
徐贻聪：为中国外交奉献一生 只求做个“合格的战士” 徐贻聪曾担任外交部拉美司副司长、中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使。为了加强新中国同世界的联系，他远赴海外。近日，徐贻聪接受了人民网独家专访。【详细】
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