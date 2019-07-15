寂静的河面上，埃及渔民阿卜达伊使出浑身力气拉起虾网，空中溅起豆大的水珠，映着朝阳闪烁。他笑着向记者展示刚刚捞上来的小龙虾：它们的个头很大，和成年男性的手掌一样长。

这些野生小龙虾来自尼罗河。之前在埃及民众眼中，小龙虾并没有什么经济价值，其大量繁殖还会带来不少困扰。埃及渔业局副局长纳比拉·内格迪说，尼罗河里盛产罗非鱼，这是当地渔民捕捞的主要鱼种之一。小龙虾以罗非鱼鱼苗为食，导致罗非鱼产量大幅降低。除此之外，小龙虾还时常破坏两岸渔民的渔网。近年来，通过与中资企业合作，捕捞小龙虾成为当地渔民新的重要收入来源，让埃及渔民认识到其经济价值。内格迪说：“目前捕捞小龙虾的产值已经接近捕捞罗非鱼了。小龙虾成为尼罗河上的渔业新星。”

埃及渔民协会主席默罕默德·费吉介绍说，“埃及有300多万注册渔民。目前有5万多渔民在从事捕捞小龙虾的工作，收入普遍较高。”渔民阿卜达伊兴奋地讲述捕捞小龙虾给他生活带来的改变：“我已经买了三辆车。我身边的亲戚朋友都在捕捞小龙虾。因为中国市场，我们有了新收入！”

渔民们使用的虾网是从中国定制的。中资企业热辣生活埃及有限责任公司董事长韩东说，这种特制虾网孔径较大，30克以下的幼虾无法入网，可以保证当地生态的可持续发展，不会因过度捕捞而致小龙虾资源枯竭。埃及渔民从尼罗河上游城市阿斯旺、卢克索等河段捕捞上来的新鲜小龙虾，经过10个小时左右运到开罗的工厂，经加工处理后运往中国。

在小龙虾加工厂，记者看到三条加工生产线。韩东介绍说：“流水线设备均从中国引进，小龙虾在生产过程中需要经过挑选、粗加工、油炸、包装、冷冻、存储、运输等环节，每一步都有不同的操作标准和要求，由中埃双方的品控技术人员把关。此外，工厂80%的工人来自埃及本地，上岗前会接受专门的技能培训。”

经过20分钟清洗、40至60秒油炸、15至20分钟冷却、10秒抽真空等一系列流程，小龙虾进入冷库，等待搭乘当晚开罗到北京的航班。全过程最快不超过36个小时，就能来到中国消费者的餐桌上。数据显示，2014年至2018年间，中国80%的进口小龙虾来自埃及，热辣生活埃及有限责任公司这一家企业每年就进口小龙虾2000多吨。

埃及渔业局局长哈立德·艾哈迈德·赛义德说：“尼罗河小龙虾已经成为‘一带一路’倡议下，非中贸易造福民众的案例。”目前，热辣生活埃及有限责任公司已有3个运营的工厂，为埃及当地提供就业岗位800多个。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 03 版）

(责编：曹昆)