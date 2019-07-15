中国—东盟技术合作成果丰硕

日前，由中国科技部和广西壮族自治区政府主办的中国—东盟技术转移合作交流大会在广西南宁举行。大会聚焦中国与东盟围绕现代农业、海洋、食品、新能源、铁路、生物技术开展的科技创新合作，展示了在共建“一带一路”背景下中国与东盟国家科技合作成果丰硕，前景广阔。

“很多人不相信越南北部能种葡萄，当葡萄挂果时，许多农业科研院校、企业都赶来参观。”谈起中越边境地区农业科技走廊科技项目的成果，越南北江农林大学副校长阮俊叠难掩自豪。

2017年12月，中越边境地区农业科技走廊科技项目核心示范基地——越南北江农林大学示范基地揭牌。去年，该基地种植了甜瓜、葡萄和玉米等作物，葡萄挂果后受到当地广泛关注。阮俊叠说，去年11月，第二季葡萄成熟，这是越南北部地区冬季葡萄首次商业化种植成功。

中国先进适宜技术在东盟国家落地生根、开花结果，不只是在农业领域。近年来，在“一带一路”科技创新行动计划和中国—东盟科技伙伴计划框架下，中国各地与东盟国家的合作空前活跃，技术转移与创新合作成果显著。

去年7月，老挝卫生部授权广西药用植物园编写《老挝草药典》等书目。广西药用植物园依据老挝常见病和多发性疾病所需的医药资源，反复论证、审查，遴选出160种老挝产草药物，以及40种治疗常见病、多发病的成方制剂，收入《老挝草药典》。今年1月，《老挝草药典》书稿交付，获得老挝政府高度认可。

中国—东盟技术转移中心是中国面向东盟的唯一一家国家级技术转移机构，由科技部与广西共建、共管。该中心与泰国、老挝、柬埔寨等9个东盟国家分别建立了政府间双边技术转移工作机制，与其中7个东盟国家组建了技术转移联合工作组，形成常态化的政府间交流合作渠道。目前，中国—东盟技术转移中心组织承办了6届中国—东盟技术转移与创新合作大会，展示推介项目2300多项，促成中国与东盟国家间签约及意向签约290多项；推动中国和东盟各国2400多家企业、科研机构、行业协会等加入中国—东盟技术转移协作网络，成员覆盖东盟各个国家和国内主要省市。

“中国—东盟技术转移中心已成为中国与东盟创新合作的重要平台，得到东盟国家的普遍认可。” 广西壮族自治区副主席费志荣表示，下一步，广西将加强与各兄弟省区市合作，实现中国—东盟科技创新、技术转移与高科技产业联动发展。

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 03 版）

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