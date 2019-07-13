原标题：匈牙利总理欧尔班会见王毅

新华社布达佩斯7月13日电（记者袁亮）7月12日，匈牙利总理欧尔班在布达佩斯会见国务委员兼外长王毅。

欧尔班请王毅转达对中国领导人的亲切问候。他表示，匈中是真正意义上的战略伙伴，两国政治互信牢固，积极推进共建“一带一路”，匈塞铁路建设稳步取得进展。今年适逢两国建交70周年，70年的风雨使匈牙利切实感受到这份友谊和信任的珍贵和重要。匈方愿同中方一道，弘扬传统友谊，深化务实合作，推动双边关系、中国－中东欧国家合作以及中欧关系取得新的进展。

王毅转达中国领导人对欧尔班的诚挚问候。王毅表示，中匈建交70年来，两国始终相互尊重、相互支持、相互信任。匈牙利是一个讲原则、重信用的国家，日益成为地区和国际事务中的一支重要力量。在当前充满挑战的国际形势下，中匈在涉及彼此核心利益和重大关切问题上要继续坚定相互支持，发挥共建“一带一路”的先行优势，持续扩大各领域合作，不断增进利益交融。我们愿同匈方加强在中国－中东欧国家合作、中欧关系以及多边事务中的沟通协调，不断提升两国关系的战略性，共同维护世界公平正义与和平发展。

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