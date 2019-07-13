美媒说美政府向脸书开出50亿美元罚单

新华社华盛顿7月12日电 据美国媒体12日报道，美国联邦贸易委员会当天批准与脸书公司达成一项约50亿美元的和解协议，此前这家社交媒体公司因涉嫌泄露用户数据而遭到美国政府调查。

据《华尔街日报》等美国媒体报道，美国联邦贸易委员会以3比2的投票结果批准了和解协议，3名支持者来自共和党，2名反对者来自民主党，结果将提交美国司法部审议。

和解协议中有关脸书公司应如何改进个人数据保护的规定尚不清楚。美国联邦贸易委员会和脸书公司均未对此发表评论。

2018年3月，脸书公司卷入数据滥用丑闻，一家名为“剑桥分析”的英国公司被曝以不正当方式获取8700万脸书用户数据。随后美国联邦贸易委员会对脸书展开调查，以了解它是否违反了几年前与该委员会达成的一项有关消费者隐私保护的和解协议。

据美国媒体报道，这项新的和解协议如最终通过，将成为美国政府对科技公司开出的最大罚单。脸书公司2018年的收入高达560亿美元。

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