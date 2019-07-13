也门政府军打死10名胡塞武装人员

新华社科威特城7月12日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门官方的萨巴通讯社12日说，政府军当天在南部贝达省与胡塞武装发生交火，打死至少10名胡塞武装人员，打伤数人。
报道说，在沙特阿拉伯领导的多国联军战机配合下，也门政府军当天向贝达省北部胡塞武装盘踞的纳塔地区发动进攻，已成功收复数个军事场所。目前，交火仍在继续。报道未提及政府军伤亡情况。
当地居民告诉新华社记者，联军战机正对胡塞武装控制地区进行空袭，“巨大爆炸声不时传来”。
也门政府军一位不愿透露姓名的官员告诉新华社记者，由于胡塞武装之前布设大量地雷，政府军已开始在收复地区排雷。
2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。
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