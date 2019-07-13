在德国费尔德基兴卫勤训练基地，德方救护人员将“伤员”运送至中方野战二级医院（7月10日摄）。新华社记者 琚振华 摄

新华社德国费尔德基兴7月12日电 题：向实战化聚焦 向深度融合拓展——中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习亮点回眸

新华社记者王经国、琚振华 解放军报记者宋歆

“这次联演亮点频频，精彩不断。无论是合作形式还是组织实施，抑或是内容设计，不乏可圈可点之处。”在12日举行的中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习闭幕式上，中央军委后勤保障部卫生局局长陈景元少将高度评价中德卫勤联演。他表示，联演向实战化聚焦，向深度融合拓展，为提升两军卫勤医学救援水平、履行国际人道主义救援能力发挥了重要作用。

在德国费尔德基兴卫勤训练基地，中方医务人员接收到德方转运过来的“伤员”后进行检伤分类（7月10日摄）。新华社记者 琚振华 摄

亮点一：中国卫勤部队首次实兵实装成建制在欧洲参加联演

“这次联演，是我军卫勤力量第一次实兵实装成建制赴欧洲参加联合演习。”中方指导组成员、中央军委后勤保障部卫生局宋雨大校说，2016年，中德两军卫勤力量在中国重庆开展了以地震灾害人道主义医学救援为主题的联合演习。

近年来，中国军队卫勤系统积极开展对外交流合作，组织援助塞拉利昂和利比里亚抗击埃博拉疫情、中老“和平列车”系列演训暨医疗服务活动、中越两军边境联合义诊、中澳新三边人道主义救援减灾联合演练等，有效提升了中国军队卫勤综合保障实力，得到了国际社会和相关国家民众的欢迎和认可。

“今年的联演是深化两国互信的具体举措，是双方良好合作、深化友谊的再升华。”宋雨说，这次联演进一步通过联合指挥、联合行动、联合保障训练，达到共同提高应急医学救援能力和协同合作能力的目标。

在德国费尔德基兴卫勤训练基地，中方医务人员对“伤员”进行救治（7月10日摄）。新华社记者 琚振华 摄

亮点二：实战化程度高

实战化程度高是联演的一大亮点。演习中，无论是指挥、技术还是勤务，全部技战术指标按照实际行动设定，每项行动都要有标准依据。

实战化的特点还体现在演习的其他方面。例如，演习以联合开展联合国框架下的国际人道主义医学救援为背景，高度契合了时代的呼声和全球的实际；把发生多次批量伤员和暴发霍乱传染病疫情作为导调事件主线，精准扭住了医学救援的核心任务。

“把演练内容与现实实践相结合，再次反映了中德双方对于履行国际人道主义医学救援的务实、坚定的态度和决心。”陈景元说。

7月12日，在德国费尔德基兴卫勤训练基地，中德双方观摩团赴中方野战医院观摩演练。新华社记者 琚振华 摄

亮点三：以全程“联合”体现深度融合

“以合作的方式提高联合执行国际人道主义救援能力是一种非常好的方式。”中方总导演、国防大学联合勤务学院联合后勤保障系副主任毕光远说，这次联演在内容设计上突出了“四个联合”，即联合指挥控制、联合伤员救治、联合疫情防控和联合伤员后送，组织实施以人员混合编组的方式，让双方参演人员同台切磋交流，有力拓展了联演内涵的广度深度，首次实现了中国与欧洲国家卫勤部队深度融合。

在中方参演阵容中，“联合”也得到充分体现。毕光远说，卫勤行动涉及多方面要素，联合指挥是卫勤行动成败的关键。这次导演组由陆、空、联多方组成，就是要在战役指挥层面实施多军种联合、多要素融合，确保联得起来、保得到位。

在德国费尔德基兴卫勤训练基地，中德两军医务人员在模拟手术中交流（7月10日摄）。新华社记者 琚振华 摄

亮点四：现役野战化卫勤骨干装备集中亮相

这次参演双方均派出现役骨干装备。德方携带了“鹰”式、“狐”式、“拳击手”装甲急救车，以及方舱实验室等现役骨干装备。这些装备野战化性能高，有的装备如装甲急救车都是在野战作战装备上进行的加改装。

中方使用的卫勤装备多为新型野战卫生装备。中方指导组成员、中央军委后勤保障部卫生局卢健大校说：“比如用于前接批量伤员的履带式装甲急救车、轮式装甲急救车、高机动型野战急救车，成体系展示了我军野战急救车辆建设新成果；帐篷医院系统代表了当前构设野战二级医院的最新水平；高机动型卫生防疫车可以进行现场大面积消杀灭，是我军野战卫生防疫工作的有益尝试。”

亮点五：中方卫生士官首次赴欧洲参演

作为实施现场急救的主体，卫生士官战时处于战场救治最前沿，能否让伤员在“白金10分钟”内得到有效救治、在“黄金1小时”内被后送至医疗机构，直接关系到能否最大限度地降低死亡率和伤残率、保持和激发官兵战斗意志。

这次联演，中方首次从陆军军医大学士官学校抽组6名士官赴德参演，担负伤员现场急救与后送任务。他们长期从事战术卫勤相关教学训练，在现场急救与后送、救护车辆驾驶等方面具有丰富的实践经验。

“通过联演，加强了与外军的交流，使他们更好地适应未来作战的需要。同时，他们也将把这次参演的收获转化为课堂实践教学内容，更好地实现课堂与战场的对接。”中方急救分队队长王营说。

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