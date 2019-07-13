中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习闭幕

新华社德国费尔德基兴7月12日电（新华社记者王经国 解放军报记者宋歆）检测疫情、开展防疫消杀灭、建立防疫医院，收治伤员、分类后送、开展手术……在顺利完成一系列实兵演习任务后，中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习12日在德国费尔德基兴卫勤训练基地落下帷幕。

这是中国军队与德国军队首次在欧洲境内举行的实兵演习。

联演以联合执行国际人道主义医学救援任务为背景，以应对重大突发疫情和救治多次批量伤员为主线，以联合指挥、混合编组、共同作业为重点，相互协同配合，相互学习借鉴，相互支持帮助，锤炼提高了参演部队的应急反应能力、联合行动能力、协同处置能力。

当地时间16时30分，演习闭幕式开始。中德双方观摩团、中德双方参演官兵200余人参加了闭幕仪式。

观摩团成员全程观摩了演习并给予高度评价。中方观摩团团长、中国人民解放军联勤保障部队司令员李勇空军中将说，联演是中德全方位战略伙伴关系框架下两军卫勤合作持续深化的成果，是中德两军传统友谊不断巩固的成果。这次演习的背景想定和课目设置瞄准两军共同面临的挑战，凸显联合特点，对深化两军务实合作具有重要意义，对中国与德国及其他友好国家军队的交流与合作具有示范效应。

德国国防部议会国务秘书西尔伯霍恩说，这是德中两军第二次举行卫勤联合演习，进一步巩固了双方卫勤合作机制。演习突出了“联合国框架下”和“国际人道主义”。这次联演的成功实施，证明了德中双方面对任务需要时，一定会携手完成任务，这对于提升国际人道主义救援能力具有重要意义。

据了解，在随后的几天里，中德双方参演部队将进行复盘研究、文化交流以及归建前的准备。17日，中方参演部队将返回国内归建。

(责编：燕勐、杨牧)