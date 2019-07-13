伊朗再次要求英国释放被扣油轮

新华社德黑兰7月12日电 据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社12日消息，伊朗外交部当天发表声明，再次要求英国尽快释放遭扣押的装载伊朗原油的油轮。

声明说，英国关于油轮涉嫌违反所谓制裁的说法是“非法的，完全没有根据”，要求英国不要追随美国玩“危险游戏”，英方最好“出于全局利益的考虑，尽快释放遭扣押的船只”。

英国方面4日在直布罗陀附近水域扣押一艘油轮，指认它向叙利亚运送原油，违反欧盟对叙利亚的制裁。这艘油轮装载的是伊朗的原油。

事件发生后，伊朗已多次向英方表示抗议，并强调若英方不释放被扣油轮，将招致“后果”。

另据美国有线电视新闻网消息，当地时间10日，多艘伊朗海军快艇在波斯湾附近海域试图扣押一艘英国油轮，但被英国海军舰艇警告驱离。但伊朗伊斯兰革命卫队很快否认伊方曾实施过类似行动。

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