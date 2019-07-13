澳大利亚中文教师联会第25届年会在珀斯举行

新华社澳大利亚珀斯7月12日电（周丹）澳大利亚中文教师联会第25届年会12日在西澳大利亚州首府珀斯开幕。
本届年会为期两天，主题为“可以实现的任务：让世界公民都学中文”。共有250多名来自澳国内及周边国家的中文教师和学校管理人员参会。
中国驻珀斯总领事董志华在开幕式上致辞说，中文教育工作者不仅是教授中文，也是在促进中澳两国相互了解和交流，促进两国务实合作，在两国人民间搭建友谊之桥。
西澳州教育培训部门官员萨曼莎·罗在开幕式上表示，中国是一个蓬勃、快速发展的市场，西澳州正在积极与包括中国在内的亚洲国家建立更加密切的关系，这不仅包括经贸联系，还包括人文交流。
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