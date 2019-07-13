热带风暴将袭美　特朗普宣布路易斯安那州进入紧急状态

新华社华盛顿7月12日电（记者徐剑梅 刘阳）美国总统特朗普11日夜间宣布，即将遭受热带风暴“巴里”袭击的美国南部路易斯安那州进入联邦紧急状态，授权国土安全部和联邦紧急措施署等联邦政府部门调拨资源，协调救灾。

“巴里”是今年第一场袭击美国本土的热带风暴，正在穿越墨西哥湾。据美国国家飓风中心预测，目前“巴里”风力不断加强，预计将在当地时间12日晚或13日晨升级为飓风，中心将位于路易斯安那州海岸附近，危险的风暴潮和狂风暴雨预计将席卷墨西哥湾中北部沿岸地区。

2005年曾遭受飓风“卡特里娜”重创的路易斯安那州海港城市新奥尔良再次面临严峻考验，尤其是穿过市区的密西西比河造成的严重洪水威胁。美国国家气象局11日已向新奥尔良发出热带风暴警报。

路易斯安那州州长爱德华兹10日宣布该州进入紧急状态，多地正疏散居民，加固住宅和堤坝。美国媒体报道说，“巴里”已迫使能源公司关闭部分石油和天然气生产设施。

2005年8月袭击美国的“卡特里娜”飓风给美国墨西哥湾沿岸数州造成重大灾害，导致逾1600人丧生，新奥尔良市受灾最重，居民至今心有余悸。

(责编：燕勐、杨牧)