索马里一南部城市遭恐怖袭击至少6死50伤 

新华社内罗毕7月12日电（记者杨臻 丁蕾）摩加迪沙消息：索马里军方人士12日说，索南部城市基斯马尤当晚遭到恐怖袭击，造成至少6人死亡、50人受伤。

索马里朱巴兰地方武装发言人阿卜迪·侯赛因对新华社记者说，一伙不明身份武装分子当天在基斯马尤市中心麦地那酒店入口处发动汽车炸弹爆炸袭击，随后闯入酒店并与索安全部队交火。

侯赛因说，袭击已造成至少6人死亡、50人受伤。由于交火仍在持续，伤亡人数有可能进一步上升。

索马里记者协会证实，2名当地记者在袭击事件中丧生。

目击者穆罕默德·戈迪在电话中对记者说，袭击发生时他正在麦地那酒店中，听到激烈交火声，随后他被安全部队营救。

当地居民说，由于当地议会选举临近，不少议员和官员近期下榻该酒店。

极端组织索马里“青年党”当天宣称制造了这起袭击事件。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

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