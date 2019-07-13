尼泊尔暴雨成灾 已造成17人死亡9人失踪16人受伤

尼泊尔暴雨成灾17人死亡9人失踪
新华社加德满都7月12日电（记者周盛平）据尼泊尔内政部12日消息，尼泊尔连日来暴雨成灾，已造成17人死亡、9人失踪，另有16人受伤。
尼泊尔内政部秘书普拉姆·拉伊12日晚接受新华社采访时说，尼全国77个县中有20多个县遭受洪涝灾害，除造成人员死伤和失踪外，还有400多栋房屋被淹，1100多人被迫转移。
持续降雨给尼泊尔交通造成较大影响，东西高速公路等几条主要高速路部分关闭；尼泊尔一架客机12日上午在特里布万国际机场降落时冲出跑道，导致机场关闭约8小时。
尼泊尔总理奥利12日晚召集会议，责成相关部门抓紧进行救灾和安置工作。
气象部门预报，未来3天尼泊尔还将有中到大雨。
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