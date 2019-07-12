习近平会见越南国会主席阮氏金银

新华社北京7月12日电（记者杨依军）国家主席习近平12日在人民大会堂会见越南国会主席阮氏金银。

习近平请阮氏金银转达对阮富仲总书记、国家主席的诚挚问候。习近平指出，中越是“同志加兄弟”，也是具有战略意义的命运共同体。明年是中越建交70周年，双方要不忘初心，着眼大局，弘扬友好，深化合作，在新起点上推动双边关系再上新台阶。要用好党际交往的传统优势，深化治党理政经验交流，相互借鉴理论创新成果，让两党永葆生机，共同推动社会主义事业蓬勃发展。要加强发展战略对接，以共建“一带一路”同“两廊一圈”对接合作为主线，推动两国务实合作提质升级，构建互利共赢的全面合作格局。要密切民间交流，让两国友谊薪火相传。要从两国和两国人民根本利益出发，把两党两国高层共识真正落到实处，以实际行动维护海上和平稳定。要加强在国际事务中的协同配合，维护两国共同利益。

习近平说，立法机关合作是双边关系的重要组成部分，对双方加强互学互鉴、推进国家建设意义深远。近年来，中国全国人大和越南国会交往互动频繁，合作成果丰硕，为各自社会主义民主法制建设开拓了新思路，也为两国务实合作提供了保障。希望双方今后进一步密切交流合作，在加强民意引导、增进两国民众相互了解方面多做工作，为夯实中越关系民意基础作出更大贡献。

阮氏金银转达了阮富仲总书记、国家主席对习近平的亲切问候和良好祝愿。她说，越南共产党、国家、人民始终铭记中国同志在过去和现在给予的宝贵支持和帮助。相信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国同志必将完成中共十九大制定的重要发展目标。越方愿与中方一道，以两党两国领导人达成的战略共识为指引，在社会主义发展道路上继续坚定相互支持，弘扬传统友谊，深化互利合作，有效管控分歧，推动越中全面战略合作伙伴关系取得更大发展。

王晨参加会见。

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