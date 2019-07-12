原标题：土耳其宣布俄制S-400防空导弹系统开始交付

新华社安卡拉7月12日电（记者秦彦洋 施春）土耳其外长恰武什奥卢12日表示，土耳其从俄罗斯购买的S-400防空导弹系统已开始交付。土国防部同日发表声明说，该系统首批设备运抵土首都安卡拉。

恰武什奥卢当天在一场记者会上表示，S-400防空导弹系统已经开始交付，交付进程“没有任何问题”，未来会继续妥善进行。

土国防部发表声明说，根据土俄两国2017年签订的协议，S-400防空导弹系统的首批设备已运抵安卡拉的穆尔特德空军基地。

土耳其当地媒体播放的电视画面显示，一架大型俄罗斯运输机停靠在穆尔特德空军基地内，车辆和人员在停机坪上穿梭忙碌。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟国的F-35战机。土方坚持履行与俄方合同，认为购买S-400防空导弹系统是土耳其国家主权范围内的事务，其他国家无权干涉。

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