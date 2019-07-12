栗战书同越南国会主席阮氏金银举行会谈

新华社北京7月12日电（记者杨依军）全国人大常委会委员长栗战书11日在人民大会堂同越南国会主席阮氏金银举行会谈。

栗战书说，中越同为共产党领导的社会主义国家。两国老一辈领导人共同缔造了中越特殊传统友谊。近年来，习近平总书记同阮富仲总书记两度实现历史性互访，明确了中越两国是具有战略意义的命运共同体，指明了两党两国关系未来发展方向。中方愿同越方一道，全面落实两党两国领导人达成的重要共识，以长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作的方针为指引，加快推进共建“一带一路”和“两廊一圈”合作，共同维护海上和平稳定局面，不断增进两国人民的友好感情，推动中越传统友谊和互利合作在新时期取得更大发展。

栗战书介绍了中国的人民代表大会制度及全国人大工作情况。栗战书说，中国全国人大和越南国会都是共产党领导下的权力机关、立法机关。中国全国人大愿与越南国会一道，围绕推动落实两党两国领导人达成的重要共识和合作协议这条主线，从法律上为双边合作提供保障。加强工作交流，在坚持党的领导、密切联系群众、做好立法监督等工作方面相互学习借鉴。发挥立法机构优势，促进人文、地方、青年等领域友好交往。加强在多边议会机制中的协调配合，维护两国共同利益。中越团结合作好了，共同发展好了，不仅可以造福两国人民，也将为社会主义事业和人类社会和平发展作出积极贡献。

阮氏金银说，越中传统友谊是两党两国的共同财富，值得不断发扬传承。越方始终高度重视发展对华关系，愿与中方共同落实好两党两国领导人达成的重要共识，加强各领域互利合作和人民间友好往来，推动越中友好更加深入人心。越南国会期待与中国全国人大密切交流合作，为越中关系发展作出更大贡献。

全国人大常委会副委员长王东明参加会谈。

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