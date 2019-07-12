新华社乌兰巴托7月12日电（记者刘畅 阿斯钢 谢荣）应蒙古国总理呼日勒苏赫邀请，国家副主席王岐山7月10日至12日访问蒙古国，在乌兰巴托先后会见呼日勒苏赫总理、赞登沙特尔国家大呼拉尔主席和巴特图勒嘎总统，并出席中蒙建交70周年纪念活动。

会见呼日勒苏赫时，王岐山表示，中蒙是搬不走的紧邻。中方将中蒙关系放在周边外交的重要位置，不断赋予两国关系新的内涵与活力。欢迎蒙古国搭乘中国经济发展的快车，推动“一带一路”倡议和“发展之路”深入对接，使两国经贸合作取得更多实质成果。中方愿同蒙方共同举办好第三届中蒙博览会，加强边境口岸交流和基础设施建设，推动建设持久稳定、共同发展繁荣的中蒙边界。建议举办一系列暖人心、接地气、影响大的庆祝建交70周年交流活动，不断增进两国民众相互理解，巩固中蒙友好基础。中方愿与蒙方加强国家和地区合作，积极推进中蒙俄三国合作，加快中蒙俄经济走廊建设进程。

呼日勒苏赫表示，发展对华睦邻友好和互利合作关系，是蒙古国外交一贯的优先方向。中方亲诚惠容的周边外交理念有力地推动了蒙中关系，“一带一路”与“发展之路”的良好对接正不断惠及两国人民。蒙方钦佩中国的发展成就，感谢中方的无私援助，支持“一带一路”倡议，坚持一个中国原则，愿本着相互尊重领土主权完整、尊重各自发展道路和平等互利原则，拓展各领域对华务实合作，不断丰富全面战略伙伴关系内涵。

会见前，王岐山出席了呼日勒苏赫在国家宫举行的隆重欢迎仪式。会见后，双方共同见证了建立友城、援建残疾儿童康复中心附属设施等双边合作文件的签署，并为中方援建的新机场高速公路竣工、那来哈公路开工揭牌。

会见赞登沙特尔时，王岐山表示，中国持续发展将给包括蒙古国在内的世界各国创造更大发展机遇，中方愿同蒙方相互交流、分享发展经验。立法机构间交流是中蒙政治交往的重要组成部分，双方可在治国理政、法制建设等方面互学互鉴。双方要持续加强形式多样的人文交流，培养两国关系发展后继力量。

赞登沙特尔表示，“一带一路”已成为新世纪、新时代全球合作的新模式，蒙方高度赞赏中国互利共赢的对外政策和全球影响力。蒙方坚持西藏和台湾是中国不可分割的一部分，有关问题是中国内政。愿深化两国执政党的友好交流。

会见巴特图勒嘎时，王岐山表示，建交70年来，友好合作始终是中蒙关系主流。当前两国关系站在新的历史起点上。中蒙要牢牢把握正确政治方向，做互尊互信的战略伙伴、互利互惠的合作伙伴、常来常往的友好伙伴、互帮互助的多边合作伙伴。中方愿同蒙方一道努力，保持高层引领，巩固政治互信，深化互利合作与民间交流，加强地区国际合作，不断充实全面战略伙伴关系内涵。

巴特图勒嘎表示，蒙中关系70年来经历了不同发展阶段，已成为国家间友好合作典范。蒙方愿在相互尊重核心利益和重大关切基础上推动两国关系发展，进一步加强双方在贸易投资和人文等领域合作，促进共同繁荣。

访蒙期间，王岐山还同蒙古国副总理恩赫图布辛共同出席了建交70周年纪念大会，向中蒙关系杰出友好人士颁奖，并出席了那达慕大会开幕式。

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