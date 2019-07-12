莫桑比克举办中国－莫桑比克友好合作研讨会

新华社马普托7月12日电（记者聂祖国）中国－莫桑比克友好合作研讨会11日在马普托举行，重点探讨中国对莫桑比克民族独立和国家发展给予的支持、对莫桑比克人道主义援助以及中莫双边合作等内容。

中国驻莫桑比克大使苏健在研讨会上表示，莫桑比克是中国全天候的朋友，两国传统友谊在中国支持莫桑比克争取民族独立的斗争中凝结而成，在各自国家建设进程中不断巩固。中方愿同莫方一道，把握中非合作论坛北京峰会成果落实和“一带一路”倡议带来的发展机遇，开展具有针对性、有效性和普惠性的合作。

莫桑比克前总统希萨诺在发言中指出，莫桑比克一直将中国作为国家建设和社会发展的榜样。“一带一路”倡议为莫中深化友好合作提供了历史性机遇，也将带动“一带一路”沿线地区和谐发展，造福参与国家人民。“只要我们非洲人民坚持自己的理念和目标，通过与这一倡议有效对接，就能实现我们的目标。”

莫桑比克政府官员、部分赴华留学生代表以及中莫学者、华侨华人代表等参加了本次研讨会，并参观了中国－莫桑比克合作关系历史图片展。

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