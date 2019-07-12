也门政府军与胡塞武装交火7名士兵死亡

新华社科威特城7月11日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府军11日说，政府军当天在也门南部贝达省与胡塞武装发生激战，至少7名政府军士兵在交火中死亡。

一名不愿透露姓名的也门政府军官员告诉新华社记者，政府军当天在贝达省东部地区发动地面进攻，试图收复数个由胡塞武装控制的军事场所。行动遭到胡塞武装抵抗，双方交火持续数小时，造成至少7名政府军士兵死亡，另有数人受伤。

这名官员未透露胡塞武装方面的伤亡情况。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

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