也门政府军与胡塞武装交火7名士兵死亡

新华社科威特城7月11日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府军11日说，政府军当天在也门南部贝达省与胡塞武装发生激战，至少7名政府军士兵在交火中死亡。
一名不愿透露姓名的也门政府军官员告诉新华社记者，政府军当天在贝达省东部地区发动地面进攻，试图收复数个由胡塞武装控制的军事场所。行动遭到胡塞武装抵抗，双方交火持续数小时，造成至少7名政府军士兵死亡，另有数人受伤。
这名官员未透露胡塞武装方面的伤亡情况。
2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。
徐贻聪：为中国外交奉献一生 只求做个“合格的战士” 徐贻聪曾担任外交部拉美司副司长、中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使。为了加强新中国同世界的联系，他远赴海外。近日，徐贻聪接受了人民网独家专访。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：回应英外交大臣涉港言论10连怼 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美两国元首大阪会晤、朝美韩三国领导人板门店会晤、英美等国粗暴干涉香港事务受到国际社会和媒体广泛关注。下面让我们一起回顾发言人回应的精彩瞬间。 【详细】